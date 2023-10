Venerdì 20 Ottobre 2023, 00:26

Gabriele Sangineto, 21 anni. Laura Pessina, 58 anni. E poi ancora Orazio Otello Frezza, 78 anni. Questi non sono solo i nomi di tre persone. Sono l’orrore - tangibile e reale - che racconta quanto facile sia morire sulle strade della Capitale. Tre vittime in tre giorni. La quarta ieri sera: un centauro di 44 anni ha perso la vita a Corso d’Italia, pare abbia perso il controllo della moto schiantandosi e morendo poi al policlinico Umberto I. Un bilancio drammatico che conferma l’andamento monitorato già dall’Aci: Roma è stata la prima città italiana per numero di morti, ma anche per il volume degli incidenti e per quello dei feriti. Non ci sono uguali: 150 è l’elenco delle vittime stradali del 2022. Una lista che, nell’anno in corso, si è allungata ancora con 156 decessi, di cui 33 pedoni (secondo l’Asaps, l’associazione amici e sostenitori polizia stradale).

Roma, investita e uccisa mentre attraversa in via del Teatro Marcello: Laura Pessina aveva 58 anni. Gravissimo il marito

LE DINAMICHE

Ieri mattina, intorno alle 6,40 il 21enne Gabriele Sangineto è stato travolto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali per andare a prendere il treno alla stazione Labaro. Doveva andare a lezione, ma all’università non è mai arrivato. Terribile il suo incidente perché una prima auto - Toyota - lo ha colpito in pieno sbalzandolo sulla corsia opposta. Qui un altro veicolo, Fiat Doblò, l’ha travolto ancora non potendo evitarlo.

Inutile la corsa disperata al policlinico Sant’Andrea: Gabriele è morto per le ferite riportare e le emorragie interne. Il ragazzo era un compagno di classe di Leonardo Lamma, altra vittima delle strade, morto in sella alla sua moto il 7 aprile del 2022 e se ne è andato ieri, quando ricorreva un altro triste anniversario: quello dell’incidente mortale in cui perse la vita, sempre lo scorso anno, il ventenne Francesco Valdiserri. Le indagini sono appena all’inizio: sia il guidatore della Toyota, un tassista di 38 anni, che l’uomo alla guida del Doblò (49 anni) sono risultati negativi ai test per rinvenire tracce di droga o alcolici ma entrambi sono stati indagati per omicidio stradale. Forse la distrazione provocata, per il tassista, dal cellulare o dal navigatore, forse la velocità. I vigili urbani hanno trovato un testimone che nelle prossime ore sarà ascoltato anche dal pubblico ministero mentre al momento non ci sono immagini utili di impianti di videosorveglianza. Nei giorni precedenti altri due incidenti: il primo martedì al Portonaccio, un quartiere che fiancheggia la Tiburtina. Qui un uomo di 78 anni, Orazio Otello Frezza, è stato travolto mentre attraversava. L’uomo stava passeggiando con il suo cane quando ha impegnato le scolorite strisce pedonali venendo travolto da un furgone Citroen Jumper guidato da un 73enne. È morto sul colpo.

E mercoledì la straziante fine di Laura Pessina, 58 anni originaria di Brugherio, travolta anche lei sulle strisce mentre attraversava la strada nel pieno centro di Roma, in via Teatro di Marcello, a pochi metri dal Campidoglio e da piazza Venezia. Una vacanza finita in tragedia per la famiglia milanese. La donna, insieme al marito e alla suocera, si trovava nella Capitale per alcuni giorni di vacanza. L’occasione erano i 90 anni della parente, alla quale la famiglia ha regalato una visita a Roma completa di udienza del mercoledì dal Papa. Secondo quanto ricostruito dai caschi bianchi incaricati delle indagini, i tre erano appena scesi da un bus turistico. Stavano attraversando la strada, sulle strisce pedonali, per recarsi a ritirare dei biglietti quando il suv li ha colpiti in pieno e si è consumata la tragedia. Nello schianto anche il marito, Roberto Manzoni di 62 anni, è rimasto ferito in modo grave. Illesa invece l’anziana 90enne che procedeva a qualche passo di distanza. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio stradale: l’uomo alla guida del suv, un romano di 78 anni, è stato indagato e la sua auto è stata sequestrata.

IL REPORT

Tre vittime in tre giorni. L’anno scorso secondo l’ultimo rapporto dell’Automobile club Roma a morire furono 150 persone, molte di più di quelle contate nel 2021 (121 vittime), nel 2020 (104) e nel 2019 (131). Oltre ai decessi, però, aumenta anche il numero degli incidenti e dei feriti alcuni ridotti in condizioni drammatiche. L’anno scorso sulle strade di Roma si sono contati 13.181 sinistri, 2.052 in più rispetto al 2021 mentre nel 2020 gli incidenti furono 8.229 (anche in ragione delle restrizioni alla circolazione per la pandemia da Covid-19) e 15.919 nel 2019.