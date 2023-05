Rifiuti a Roma, Alessandro Gassmann: «Una città di cui vergognarsi, fa schifo ed è una discarica»

Roma, i rifiuti, il Centro. Alessandro Gassmann va giù durissimo. «Ci vuole ancora quanto per capire che questi cestelli per i rifiuti nel centro di Roma NON sono adatti? Oggi ho camminato parecchio, la città è una discarica, come da ormai parecchi anni. Davvero uno schifo. Turisti disgustati, gabbiani sui tavoli e nei vicoli che mangiano resti», scrive l'attore su Twitter.

L'attore ha spesso preso posizione nei confronti della Capitale e combatte battaglie per un mondo sostenibile e più a misura d'uomo. «I governi DEVONO considerare i cambiamenti climatici il problema N1 sulle loro agende», aveva scritto pochi giorni fa sempre sul suo profilo Twitter.