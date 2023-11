Via del Tritone, ragazza «colpita da un calcinaccio»: paura in pieno Centro

Stava passeggiando lungo le centralissima via del Tritone, a Roma, intorno alle 13 di oggi, 6 novembre, quando qualcosa - presumibilmente un calcinaccio - le è caduto in testa dal'alto. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118, Vigili del fuoco e Polizia per verificare l'accaduto ed accertarsi che la zona sia in sicurezza.

I lavori nell'edificio sovrastante

Nel momento in cui afferma di essere stata colpita, la giovane si trovava infatti proprio sotto la sede dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) - al civico 181 di via del Tritone - sottoposta al momento ad alcuni lavori sulla facciata esterna dello stabile.

L'ipotesi è quindi che a colpire la ragazza - che non ha riportato gravi danni - potrebbe essere stata una porzione di calcinacci caduta dal palazzo nel quale risulta attivo un cantiere.