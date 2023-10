Roma, fila chilometrica per i taxi a Termini: ancora caos alla stazione centrale della Capitale

Che a Roma, e in particolare alla stazione Termini, prendere un taxi sia diventata un'impresa è un fatto tristemente noto. Ma una fila del genere, forse, non si era mai vista. Domenica sera, i pendolari tornano in città dopo aver trascorso il weekend fuori, è il momento di massima affluenza a Termini: all'esterno della stazione c'è una fila lunghissima, chilometrica, che si estende praticamente lungo tutto un lato di piazza dei Cinquecento.

Tutti sono in attesa di poter salire su un taxi. C'è chi aspetta anche tre ore prima di riuscirci. Un'emergenza, quella della carenza di auto bianche, che va avanti da mesi. La speranza è che, con il rilascio delle nuove licenze, la situazione possa migliorare velocemente.