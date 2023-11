Prati, minimarket vicino Ottaviano chiude i battenti: «Somministrava alcolici ai minori»

Oggi, venerdì 10 novembre alle ore 10.30, la questura di Roma è intervenuta con un provvedimento di chiusura di un’attività in via Camozzi 3, nel quartiere Prati . La causa? Vendita vietata di alcolici ai minori.

Dopo l’emanazione del decreto del questore, il personale del commissariato ha proceduto stamattina al serramento di questo esercizio commerciale causa somministrazione di bevande alcoliche ad alcuni minorenni.

Nel corso di taluni controlli di routine per la movida effettuati nei giorni scorsi, infatti, ad essere fermati sono stati proprio dei minorenni mentre acquistavano dei superalcolici. Le dichiarazioni su chi gli avesse effettuato la vendita di queste sostanze, per età loro non consentita, ha ricondotto ad un mini-market “bangladino” sulla strada.

Un provvedimento temporaneo, essendo di 15 giorni la durata prevista della sospensione di licenza al servizio, ma che si inserisce in un progetto più vasto di verifiche delle irregolarità nei locali cittadini.

L'obiettivo è sempre quello di una stretta alla "malamovida" della Capitale; dal centro alla periferia. Un fenomeno dilagante a Roma, dove le zone più colpite dalle oltre 500 sanzioni amministrative restano:Trastevere, Parioli, Tiburtino, Prenestino.