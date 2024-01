Roma, rissa a Prati: anziano schiaffeggiato per una lite su un parcheggio. Il furgoncino e la fuga, ecco cosa è successo

Triste “spettacolo” quello andato in scena nel quartiere Prati di Roma, all’angolo tra via della Giuliana e via Buccari. Un uomo in tuta da lavoro ha colpito in viso un anziano dopo una lite per un parcheggio.

Protagonisti della non troppo lunga discussione, sono due giovani lavoratori ed un signore canuto. Erano le sette e cinquanta quando la voce di uno dei due operai si è fatta gradualmente più concitata. Avvicinandosi sempre più repentinamente all’anziano, gli ha sferrato sul volto uno schiaffo molto forte. L’uomo ha accusato il colpo in silenzio, non replicando né fisicamente né verbalmente. Ed è qui che l’altro ragazzo ha guardato il collega ed intervenuto gridandogli di smetterla. I due sono saliti poi molto velocemente sul furgoncino bianco di servizio, uscendo in retromarcia dal parcheggio che avevano occupato per la sosta. Quindi la fuga.

Lite per il parcheggio si trasforma il rissa, botte per l'auto urtata durante la manovra

Anche il signore è tornato quindi nella sua macchina lasciata con le quattro frecce accese.

La inserisce nello spazio lasciato vuoto dal camioncino e, senza nessuna lesione apparente, scende dall’auto e si allontana dalla zona.

A riportare l’evento, una testimone diretta a lavoro: «Qui i parcheggi vanno a ruba e non si ha più il senso delle proporzioni. Vale la pena litigare per un posto auto? O addirittura mettere le mani addosso ad un anziano per questo? Bisogna fermarsi a riflettere e ritrovare il senso civico».