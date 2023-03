Giovedì 9 Marzo 2023, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 08:03

Dopo l'intervista ad Aleksander Chiomak, il polacco accusato di avere accoltellato la turista israeliana Abigail Dresner, un altro video del blogger Simone Cicalone, sul degrado della stazione Termini, finisce agli atti di un'inchiesta e incastra un ladro. Perché Ayari Nizar, 40 anni, tunisino è stato condannato a un anno per furto proprio sulla base di un video di Cicalone.

LA VICENDA

È stato un dipendente dell'Hotel Roma Resort Termini, che aveva subito il furto del cellulare a riconoscere Nizar nel video pubblicato dal blogger su Youtube. L'arresto è avvenuto vicino alla stazione, zona che l'uomo era solito frequentare. La vittima, 43enne, è un addetto alla reception dell'Hotel Roma Resort Termini e si è presentato alla polizia con il fermo immagine del video. Alcuni giorni fa, stava camminando in via Giovanni Amendola, dove ha sede l'hotel, quando Nizar si è avvicinato alle sue spalle e gli sfilato il cellulare che teneva nella tasca anteriore della giacca. Da subito l'uomo si era accorto del furto e aveva intimato al ladro di restituirgli il telefono. Il ladro ha lasciato lo smartphone ed è fuggito, ma è servito a poco. La vittima aveva già visto il video di Cicalone e riconosciuto il tunisino che spesso si aggirava nella zone. E così ha recuperato il fermo immagine e si è presentato in commissariato per sporgere denuncia.

Gli agenti hanno rintracciato Nizar in un bar nei pressi della stazione durante un controllo di routine.



LA DIRETTISSIMA

Il tunisino, che ha diversi precedenti per reati simili, oltre ad altri per spaccio, ed era sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tutti i giorni, è stato processato per direttissima. Per l'imputato il pm Mario Pesci aveva chiesto una condanna a un anno e sei mesi di reclusione e 600 euro di multa, ma il giudice ha disposto una pena leggermente minore: un anno di reclusione e 400 Euro di multa.



I FOLLOWER

Simone Cicalone gestisce un canale su YouTube che conta oltre 500 mila iscritti, i follower aspettano quasi ogni giorno un suo nuovo video, non solo sul degrado che ruota intorno alla stazione Termini ma sulla situazione di diversi quartieri di Roma. Cicalone è un esperto di boxe e la sua carriera da YouTuber è iniziata a fine 2007, con il primo video pubblicato sull'allenamento al sacco. Le visualizzazioni sono esplose in fretta ed è nato il canale "Scuola di botte".

Dopo una pausa è recentemente tornato a occuparsi del blog, raccontando, prima del degrado di Roma, le vite dei boss, per far vedere ai giovani appassionati delle storie criminali la vera e crudele faccia della malavita.