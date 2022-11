Roma, incidente a Piazzale degli Eroi: ancora uno scontro tra scooter

Ennesimo incidente stradale a Piazzale degli Eroi. Ad entrare in collisione sono stati due motorini, il 24 novembre 2022 verso le 8.00.

La Polizia municipale è andata sul posto assieme all’ambulanza, ma i due guidatori stanno bene.

Un trend sempre più esponenziale quello degli incidenti tra scooter nella capitale. Nelle ultime due settimane, nello stesso loco di oggi, si sono verificati almeno altri tre scontri, più o meno gravi.

Ma non solo: l'altra sera altri due motorini si sono tragicamente colpiti a via Leone IV. La zona che circonda la metropolitana di Cipro è rimasta bloccata. Poi i vigili hanno ripristinato la normale viabilità.

A cosa sono imputabili questi incrementi di sinistri ad Eroi e nelle zone limitrofe? Bisognerebbe provvedere con delle modifiche della viabilità o le cause sono principalmente imputabili alla distrazione dei conducenti?

Molti ancora sono gli interrogativi da sciogliere.