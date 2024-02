Galleria Alberto Sordi, 200 offerte di lavoro: ecco come candidarsi

Martedì 6 Febbraio 2024, 10:08

Lavori terminati nella Galleria Alberto Sordi a Roma, inaugurata alla fine di Gennaio 2024. Per i romani e i turisti si tratta di una novità dove poter fare il pieno di shopping. Tanti i negozi che dovranno essere aperti: scopriamo quali sono e come ci si può candidare. Si parla di circa 200 offerte di lavoro.

Secondo quanto si legge nel comunicato stampa e sul web molti delle attività in apertura daranno la possibilità di candidarsi per lavorare come la pasticceria di Iginio Massari, Mondadori Bookstore, Havaianas, Mango e Starbucks. Poi ancora Ristorante Stendhal, l'Antica Focacceria San Francesco e Rossopomodoro. Il comunicato stampa della Galleria riporta: "Attraverso i diversi retailer, sarà in grado di generare un fatturato a regime che si stima superiore a 100 milioni di Euro, pari circa al doppio del fatturato precedente l'intervento. Inoltre, per quanto riguarda l'occupazione, avrà un indotto diretto di circa 200 persone e indiretto stimato in oltre 600 persone".Ogni attività commerciale prevede una candidatura, entrando nel dettaglio scopriamo che per lavorare nei negozi Mondadori è necessario inviare la propria candidatura online. Per adesso a Roma si cerca un/a marketing specialist e addette/i vendita per il Bookshop Colosseo. Sul sito di Iginio Massari non ci sono ancora offerte di lavoro, ma è possibile inviare la propria candidatura a: hr@iginiomassari.it. Uniqlo, invece, ha già aperto nuove posizioni in vista dell'apertura del punto vendita nella nuova Galleria Alberto Sordi. Il grande negozio giapponese è alla ricerca di un/a addetto/a amministrativo/a e un/a loss prevention coordinator. Anche Mango offre diverse posizioni per entrare a far parte del mondo della moda. Infine, Rossopomodoro è alla continua ricerca di personale. In particolare si ricercano assistant manager, fornai, cuochi, pizzaioli e operatori di sala.



