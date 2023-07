Roma, furto di uno zaino (con 160 euro) all'Esquilino. «Il ladro mi ha distratto con la tecnica degli occhiali caduti»

Soldi, documenti, carte, chiavi di casa e una sigaretta elettronica. Questo era il contenuto dello zaino che è stato rubato a due ragazzi mentre erano in un bar a via Principe Amedeo all'Esquilino. I due erano arrivati nella Capitale per assistere al concerto dei Måneskin ma tornano a casa con un brutto ricordo. «Io e il mio amico siamo venuti a Roma per il concerto dei Maneskin, sabato mattina abbiamo fatto il check-out in hotel a via Manin e successivamente ci siamo fermati in un bar, in via principe Amedeo 87. Lì abbiamo preso un caffè e ci siamo organizzati per la giornata. Ci trovavamo all'esterno nei tavolini sul marciapiede ed erano circa le 12. Dopo poco io sono tornato in hotel perché mi ero accorto di aver dimenticato il caricatore del telefono». Proprio nel momento in cui l'altro ragazzo è rimasto da solo si avvicina al tavolo un uomo straniero al quale cadranno degli occhiali da sole.

Il racconto della vittima

«Si trattava di un signore alto circa 1,80 m, probabilmente era di nazionalità indiana, indossava una maglia verde ed era robusto.

Gli sono caduti un paio di occhiali da sole a terra ma ha continuato a camminare. Il mio amico che se ne era accorto lo ha chiamato più volte ma lui non ha risposto, così ha preso gli occhiali e lo ha rincorso per qualche metro riuscendo a restituirglieli. Purtroppo però quando stava tornando al tavolo ha visto un uomo di spalle allontanarsi e successivamente si è accorto che lo zaino non c'era più. Forse i due erano d'accordo, nello zaino c'è il portafoglio del mio amico con dentro 160 €, i nostri documenti, una carta postpay, degli occhiali da sole, una sigaretta elettronica e le chiavi di casa mia e di mio padre». Un bel bottino che i due malintenzionati si sono portati a casa confondendo il ragazzo che ha avuto solo la colpa di essere gentile con la persona sbagliata.