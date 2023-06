Venerdì 16 Giugno 2023, 14:53 - Ultimo aggiornamento: 14:54

La cena di una famiglia finisce male, un computer, un hard disk, delle chiavi e dei documenti importanti questo è ciò che conteneva lo zaino che è stato rubato in un ristorante a viale Manzoni. Daniela, suo marito e i loro figli erano appena arrivati dagli Stati Uniti e si erano recati al ristorante per mangiare qualcosa. «È accaduto al ristorante "Il Padellaccio", eravamo appena arrivati dall'aereoporto e volevamo prendere qualcosa soprattutto per i bambini, date le ore di differenza con la California per loro era praticamente mattina». Il tempo di mangiare una cosa al volo è bastato per farsi sottrarre lo zaino senza che se ne accorgessero. «Lo zaino era a terra vicino al muro e alle gambe di mio marito, credo che per rubarlo sia stato usato un attrezzo telescopico altrimenti non sarebbe stato possibile». La famiglia infatti lo ha realizzato solo nel momento in cui avevano finito e stavano andando via «non sappiamo chi sia stato ma effettivamente c'era un personaggio strano nel tavolo dietro il nostro. Non ha ordinato nulla ed è stato lì seduto solo per pochi minuti, non l'ho visto bene ma il cameriere ha ipotizzato che fosse sudamericano, ad ogni modo non possimo sapere se sia lui il responsabile. Abbiamo provato a dare un'occhiata nei dintormi per vedere se avessero gettato via lo zaino o altro che ci appartenesse ma non lo abbiamo trovato. Quel che è certo è che il quartiere è pieno di borse svuotate vicino i cassonetti e questo dà l'idea di come è la situazione».

Camilluccia, incubo furti: bar e negozi presi di mira tra via Fani e via Stresa. «Blitz di una baby gang»

Roma, all'Umberto I magazzinieri rubano farmaci (dagli antitumorali al Viagra) e vanno a processo: il pm chiede fino a 9 anni

Le cose che erano nello zaino erano sicuramente un bel bottino che forse nemmeno il malintenzionato si aspettava di trovare, ma la cosa che più preoccupa la famiglia sono i documenti. «Noi viviamo negli Usa e siamo venuti qui qualche giorno per trovare i miei genitori. Solo per rifare i documenti americani per tutti ci vorranno 2000 dollari, oltre al fatto che sarà un'odissea per ottenerli. Questo è un grande problema per noi in quanto quando torneremo negli Stati Uniti non potremmo più muoverci da lì fin quando non arriverà il permesso di soggiorno sostritutivo, solitamente ci mette dai 4 agli 8 mesi». Proprio per queste motivazioni la famiglia si appella a chiunque trovasse i documenti ed è disposta a dare una ricompensa di 500 euro, per chi avesse informazioni può contattare direttamente la signora alla sua email personale daniela.marino79@gmail.com.