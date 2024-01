Giovedì 25 Gennaio 2024, 23:15

A Roma spariscono 40 auto al giorno. Un giro d’affari milionario e un trend che anche nel 2023 conferma il picco di furti d’auto nella Capitale. Sono state circa 15mila le denunce per i veicoli rubati (secondo gli ultimi dati del Viminale che raccoglie i numeri di carabinieri, polizia e vigili). A cui si aggiunge l’escalation di furti di componentistica e pezzi: dai fanali al led, alle marmitte agli specchietti retrovisori, passando per ruote, batterie. Un’escalation difficile da arginare mentre carabinieri e polizia hanno avviato una fitta rete di indagini per mappare i ladri di auto che hanno fatto schizzare Roma in cima alla classifica delle città dove si registrano più furti di macchine. «Sono bande ben organizzate, professionisti del settore», sottolineano i carabinieri. Di più: a Roma non ci sono solo gang locali, ma anche gruppi organizzati dell’Est Europa che alimentano così il mercato nero delle auto.

La classifica

«Le Fiat Panda e le Fiat 500 sono i modelli più rubati tra le utilitarie. Per quanto riguarda quelle di grossa cilindrata invece le Toyota Rav4, le Fiat 500X e le Jepp Compass», precisa Davide Galli, presidente di Federcarrozzieri che insieme al Codacons ha tracciato numeri e stime nell’ultimo biennio. Il presidente Galli precisa inoltre: «C’è un grande mercato dei pezzi dell’usato, in particolare abbiamo registrato un’impennata di furti di fanali al led». Un componente questo, che può essere rivenduto fino a 3mila euro. Quindi le componenti in plastica, gli specchietti retrovisori e i paraurti che vengono rivenduti nel web. «Un mercato - conclude Galli - che cambia a seconda delle richieste e che è difficile quantificare perché molte vittime non denunciano». Con lo scoppio della guerra in Ucraina per esempio nel mirino dei ladri sono finite le auto elettriche e le ibride, per immagazzinare catalizzatori e marmitte.

L’allarme si allarga a macchia di leopardo in tutti i quadranti della Capitale: dall’Eur ai Parioli, Prati e Talenti. A Mezzocammino, periferia sud, in una settimana sono spariti dieci Suv. Poi ancora, nei quartieri a est della città. Secondo quanto ricostruito il mercato delle auto rubate è destinato all’Est Europa e al Nord Africa. La stessa direttrice che segue anche il mercato nero per i pezzi di ricambio “pregiati”. «Sono sempre più organizzati e aggiornati sui sistemi di sicurezza» confermano gli investigatori: «Sono bande che hanno a disposizione apparecchi in grado di disturbare i segnali satellitari. Ecco perché, una volta che la macchina viene rubata se ne perde ogni traccia». I veicoli infatti, prima di essere rivenduti ai mercati esteri - o smontati pezzo per pezzo - finisco in maxi depositi. L’ultimo è stato smantellato lo scorso maggio lungo la Casilina. A novembre invece, durante un altro blitz dei carabinieri a Tivoli in un capannone abbandonato hanno trovato decine di auto che due banditi stavano smontando. Ma: «Sono abili e spostano di continuo le loro basi operative» concludono gli investigatori.