Roma, ritrova il portafoglio davanti alla scuola del figlio. Poi l'inquietante scoperta: mancano foto e documenti del bimbo

Strana coincidenza o fatto inquietante? Questa è la domanda che assilla la coppia romana di Monte Mario, turbata dalla situazione e pervasa da ansia e preoccupazione. Nelle zone limitrofe a Piazza Thouar, il portafoglio rosa di una signora viene rubato. Il marito decide conseguentemente, con la speranza di ritrovarlo, di scrivere un post su Facebook spiegando l’accaduto, non potendo immaginare la piega che avrebbe preso questa storia. A questo post, ne segue un altro, in cui l’uomo afferma di aver ritrovato il portafoglio. Finalmente un epilogo felice, no? Non proprio, anzi, la circostanza è disturbante e lascia un velo di sospetto non indifferente.

L'inquietante scoperta

Come ogni giorno, la donna si reca a prendere il figlio a scuola e nota che a terra c’è proprio il famigerato portafoglio rosa, rubatole qualche giorno prima.

La contentezza derivante dal ritrovamento lascia subito spazio all’inquietudine.

Nota chiaramente che i soldi e il bancomat sono scomparsi; tuttavia, si accorge che i documenti non sono stati toccati, o meglio, ad essere presenti sono tutti i documenti tranne uno: quello del figlio. Con sgomento si rende conto che a mancare sono anche le foto del bimbo. Fatto agghiacciante, considerando che invece le fotografie degli altri membri della famiglia, così come i loro documenti, sono ancora all’interno del portafoglio.

La denuncia è stata immediata: a muoversi è il nucleo investigativo, avvisato dalle forze dell’ordine. La coppia nutre ancora la speranza di recuperare i documenti e le foto del figlio e auspica che il ritrovamento del portafoglio davanti alla sua scuola sia solo frutto di una infelice coincidenza. Tuttavia, dichiara di star vivendo male questa vicenda e rivela di avere paura.