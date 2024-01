Rapina con ostaggi in banca a Torraccia, blitz di due banditi armati travestiti da operai: arrestati. Minacce a direttore e alcuni clienti

Rapina con ostaggi stamani a Torraccia. Due uomini travestiti da operai (e armati) sono entrati nell'agenzia di una banca di via Donato Menichella creando il panico. In quel momento nell'ufficio c'erano già i primi clienti. I banditi hanno preso in ostaggio il direttore e alcuni clienti.

Roma, paura al Pigneto: ragazza picchiata e rapinata dello smartphone da due sbandati. I pugni e la fuga

Rapina con ostaggi in banca

Immediato l'sos alle forze dell'ordine. Sul posto le volanti e personale del commissariato San Basilio. I due rapinatori sono stati fermati. È stata trovata una persona fuori dalla banca, che probabilmente faceva da "palo", e un altro rapinatore all'interno. La polizia ha sequestrato due pistole, una delle quali trovata nel cestino del bagno. I due rapinatori sono stati fermati. Sotto choc i dipendenti.