Caldo record a Roma, ecco dove trovare 20 gradi in meno: è il luogo più fresco in assoluto

Martedì 18 Luglio 2023, 11:36 - Ultimo aggiornamento: 11:37

L'estate torrida e dalle alte temperature è arrivata come un fulmine a ciel sereno, da settimane l'Italia intera è caratterizzata da circa 35° gradi e difendersi dal caldo diventa un'ardua impresa soprattutto per coloro che sono costretti a stare nelle grandi città. Dove andare quando fa troppo caldo a Roma? Vi è un luogo in cui è possibile rinfrescarsi e si toccano anche 20° gradi in meno. Le catacombe, qui il termometro tocca al massimo i 16 gradi. La città eterna ne è ricca e tra le più belle ci sono quelle di San Callisto, il primo cimitero ufficiale dei Cristiani. Poi le catacombe di San Sebastiano dove è sepolto il santo, poi ancora sulla via Salaria le Catacombe di Santa Priscilla e sulla via Ostiense le Catacombe di Santa Tecla. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN

