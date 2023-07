Dieta e caldo, ecco i cibi da evitare. «Granite e ghiaccioli rischio congestione». Disidratazione? Stanchezza tra i sintomi

Martedì 18 Luglio 2023, 18:05 - Ultimo aggiornamento: 18:25

In che modo la dieta può aiutare ad affrontare il caldo record? Le alte temperature dell'anticiclone africano «devono spingerci a modificare la nostra alimentazione». Parola di Nicola Sorrentino, specialista in Scienza dell'Alimentazione e Dietetica, idrologo e direttore di IULM Food Academy.

Caldo e dieta. «Evitare cibi complessi»

«Evitiamo alimenti che comportano una digestione più lunga e laboriosa, che richiede più sangue e ossigeno e ci fa sentire ancora più stanchi e non preparati ad affrontare il caldo. Preferiamo frutta e verdura, alimenti composti per l'80-90% di acqua», dice lo specialista.

Caldo record e colpi di calore, è allarme anche per i cani. Come proteggerli? I consigli dell’esperto

Fondamentale rimane l'introduzione di acqua. Le dosi che conosciamo, 1ml per ogni caloria introdotta, devono essere quasi raddobbiate. Il rischio è quello della disidratazione. «Basta l'1% di disidratazione per avvertire i sintomi come stanchezza, sudorazione abbondante, fino allo sfinimento».

«Mangiare lentamente g ranite e ghiaccioli »

Granite e ghiaccioli? Sono indicati ma non vanno mangiati con voracità. «Evitiamo gelati con panne e cioccolati, ricchi di zucchero. Preferiamo i gelati poveri di grassi animali».

Ma è vero che il caldo è nemico dell'appetito? «Dovremmo essere tutti magrissimi da maggio fino a fine agosto». Sorride l'esperto. «Probabilmente ci può essere un po' di apatia, ma i golosi mangeranno anche con il caldo e probabilmente dopo staranno anche male».