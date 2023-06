Testaccio, parcheggia l’auto sulle strisce pedonali e la ritrova piena di rifiuti

È una abitudine oramai consolidata ( non per tutti, fortunatamente) parcheggiare l’automobile in doppia fila o in altri punti che ostruiscono il passaggio pedonale. Come le strisce pedonali dedicate - per l’appunto - all’attraversamento delle persone da entrambe le carreggiate. Ma cosa succede, a Roma, se qualcuno osa parcheggiare la propria vettura in malo modo? Un banale diverbio che potrebbe anche sfociare in una aggressione violenta. Oppure imprecazioni e minacce finché quell’automobilista non ritorna ad essere un cittadino devoto alle regole.

Quel che è accaduto a Testaccio, qualche sera fa, è una vendetta “singolare”.

Un passante - o forse più - ha deciso di disseminare di rifiuti il cofano di una macchina ( parcheggiata sulle strisce pedonali). La foto è rimbalzata sulla pagina Facebook “The Roman Post” e non sono mancanti i commenti - qualcuno con un velo di ironia - degli utenti. «Mo scendo e je vado a buttà un po' de monnezza pure io», commenta un signore. Altri si affidano alle leggi del karma: «Io lo dico sempre che esiste», dice una ragazza. «Se lo facessero tutti, sicuramente nessuno parcheggerebbe più sulle strisce. Come si dice “amor con amore si paga!”, scrivono. Chi opta, invece, per una punizione più soft come « una semplice multa». Ed infine qualcuno che si preoccupa per i rifiuti: «Una multa ci vorrebbe non per l’immondizia, ma solo per un motivo: il proprietario - molto probabilmente - getterà tutto a terra oppure partirà e con la velocità spargerà tutto in qua e là». Giusta osservazione.