È successo pochi giorni fa il curioso fatto capitato ad una residente, da soli 6 mesi, dell’Esquilino che lasciando la macchina parcheggiata in via Merulana, all’altezza del civico 31, ha ritrovato il motore in avaria senza un’apparente motivazione.

La macchina, infatti, uscita dalla concessionaria solo due mesi, è rimasta regolarmente parcheggiata nelle strisce blu per circa una settimana salvo poi riprenderla dalla proprietaria che al momento dell’accensione ha notato anche la spia del motore accesa. Dopo aver chiamato incredula l’assistenza clienti dell’auto e a seguire il soccorso stradale, è riuscita ad ottenere una diagnosi del problema dall’auto officina più vicina: cavi elettrici mangiati completamente dai roditori. I classici topi che si vedono spesso in città.

San Pietro, gli abusivi circondano i turisti: favelas e topi su via Conciliazione. «Questo degrado ci umilia»

Un’amara sorpresa per la residente dell’Esquilino a cui si è aggiunta la beffa della domanda posta dal meccanico, come scrive lei stessa nel gruppo Sei dell’Esquilino: «Il meccanico mi ha anche chiesto se vivessi in campagna! -riporta nel post in cui prosegue -Non è possibile che il centro di Roma versi in condizioni di simile degrado. Non è possibile dover subire ingenti danni economici a causa degli inefficaci interventi per risolvere il problema ratti».

E così 180 euro fuori garanzia, ecco il danno economico subito per colpa dei topi che hanno rosicchiato a poco a poco i cavi elettrici della sua auto, come ci mostra anche in foto. «Da circa 6 mesi mi sono trasferita qui - racconta - prima però non abitavo lontano, vivevo in zona San Giovanni, ma non mi era mai capitata una cosa simile».

Un danno che ora la residente sta cercando di farsi risarcire direttamente dal Comune, come scrive nei commenti al post in cui trova la solidarietà anche di altri utenti che hanno subito la stessa sorte. «Conviene spostare la macchina ogni 2/3 giorni» è il consiglio di un residente che un paio di mesi fa ha avuto lo stesso problema; “Tempo sprecato” è il commento di un altro a cui si aggiungono consigli di spray appositi per disincentivare i roditori o parcheggi a pagamento al coperto.

Al momento l’unica cosa ottenuta da parte della residente è la registrazione della segnalazione sul portale del comune di Roma tramite il contact center e una fattura da pagare. Per una vicenda che vede l'Esquilino sempre più al centro di problemi legati ai rifiuti e non solo.