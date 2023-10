Vader, oggi a Roma il concerto per una serata all'insegna del metal estremo

Si preannuncia un venerdì 13 infuocato nella capitale: allo storico locale "Traffic" si terrà un concerto imperdibile per tutti gli amanti del metal estremo. Si esibiranno difatti, in veste di headliner, i Vader, storica death metal band polacca. Il gruppo, capitanato da Piotr Wiwczarek, farà tappa a Roma nel tour che celebra i propri 40 anni di attività.

Formatisi nel lontano 1983, i Vader esordirono di fatto sul mercato discografico nel 1992 con il loro album di debutto "The Ultimate Incantation", divenuto in seguito un classico dell'extreme metal europeo. Di lì in poi, una carriera sempre florida, sia a livello di dischi pubblicati che di attività live. Ad oggi, i Vader sono ancora una solidissima realtà del metal estremo mondiale, malgrado il cambiamento dei tempi e l'età che avanza.

E anche stasera promettono uno spettacolo che sicuramente divertirà gli appassionati di questo tipo di musica.

In apertura, ben tre gruppi, a rendere ancor più invitante la serata: i primi ad esibirsi saranno i francesi Skaphos, giovane band dedita ad un intransigente black/death metal con due album all'attivo; poi sarà la volta degli Aetherian, band greca dalle sonorità un po' più melodiche ma comunque aggressiva ed irruenta ed infine, un altro gruppo di tutto rispetto della scena metal estrema europea, ossia i Vomitory, svedesi, attivi dalla fine degli anni 80 e autori di alcuni dischi di culto tra fine anni 90 e primi anni 2000. ERocks Production è l'organizzatrice di questa grande serata romana di metal estremo, che sicuramente farà la felicità di tutti gli amanti di questo tipo di musica.