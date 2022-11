Roma, ferito da colpi di pistola in via Prenestina: gli spari davanti alla Snai. Grave 24enne

Un ragazzo di 24anni è rimasto gravemente ferito questa mattina a Roma dopo esser stato raggiunto da colpi di arma da fuoco alle gambe. Il fatto è avvenuto in via Prenestina davanti ad una agenzia Snai. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima è stata avvicinata da un uomo che ha esploso alcuni colpi di pistola.

I carabinieri del nucleo radiomobile hanno fermato l'aggressore e lo hanno trasferito in caserma. Sul luogo dell'agguato anche personale del 118 che ha prestato i primi soccorsi al ferito prima di trasportarlo in codice rosso all'ospedale Tor Vergata. Indagini sono in corso per ricostruite l'esatta dinamica dei fatti.

