Roma, spari in strada a Tor Bella Monaca: ragazzo colpito alle gambe da due persone a bordo di un'auto

Un ragazzo di 19 anni è stato colpito da diversi colpi di pistola nella notte a Tor Bella Monaca. Il giovane, che ha dichiarato di essere stato ferito a via dell'Archeologia, è stato soccorso da un amico al policlinico Tor Vergata. Poi, il conducente, appena lasciato il 19enne ferito al pronto soccorso, è fuggito.

E' la polizia ad occuparsi del caso. Il 19enne non avrebbe precedenti penali. Anche la sua giovane età desta preoccupazione. Così giovane e già è rimasto vittima di una vendetta a colpi di arma da fuoco.

Un regolamento di conti

Ad indagare sono gli agenti del commissariato Casilino che hanno raggiunto la vittima in ospedale. Sebbene ferito il diciannovenne è riuscito a parlare. Ha detto che stava camminando in zona quando è stato raggiunto da almeno due persone a bordo di un'auto che hanno aperto il fuoco. Il ferito non si ricorda l'esatto punto della sparatoria. La polizia non esclude un regolamento di conti magari legato alla droga