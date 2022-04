Albano: auto a fuoco su via Nettunense, coppia di coniugi e il loro cagnolino in salvo

Albano, inferno di fuoco questa mattina alle 11.30, in località Pavona, quando una macchina, una Renault Scenic con a bordo una coppia di coniugi genzanesi cinquantenni e il loro cagnolino, ha preso improvvisamente fuoco nel vano motore mentre erano in transito su via Nettunense. L'episodio nei pressi del centro commerciale Panorama, al km 5m al confine tra i comuni di Ariccia, Albano e Marino. Sul posto è intervenuta una volante del commissariato di Marino, gli agenti hanno subito chiuso la strada, mentre la coppia di coniugi insieme al loro cagnolino "Artù" in fretta e furia con la macchina avvolta dalle fiamme si mettevano in salvo a diversi metri di distanza. La strada statale è stata chiusa dalla polizia di stato dalle 11.30 fino alle 12.30, e riaperta, solo dopo che i vigili del fuoco di Marino, avevano spento l'incendio, che nel frattempo aveva interessato la vegetazione di una proprietà privata e alcune piante e alberi vicino alla macchina in fiamme. Per fortuna non è rimasto ferito o intossicato nessuno, nonostante il gran fumo nero che è stato visibile anche da Ardea, Pomezia, Albano, Cecchina, Ariccia e Pavona, per diversi minuti.

Foto Video di Luciano Sciurba