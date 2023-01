Roma, tram a Palmiro Togliatti: le corsie preferenziali diventeranno piste ciclabili

Nell’ultimo periodo al centro dei dibattiti dei Comitati di quartiere, dei cittadini e delle istituzioni c’è il progetto della nuova tranvia che unirà la fermata della metropolitana della linea A Subaugusta e percorrerà tutta viale Palmiro Togliatti fino ad arrivare alla fermata della linea B di Ponte Mammolo. Una linea che collegherà anche la metro C (Centocelle) e la rete ferroviaria regionale FL2 (Tiburtina-Tivoli) attraverso il viadotto di sovrappasso della linea ferroviaria all'altezza della fermata Palmiro Togliatti. Una linea lunga 8 chilometri e che secondo le previsioni dovrebbe trasportare circa 42mila passeggeri al giorno.

Roma, Mercato dei Fiori: il crollo lo scorso ottobre ma manca ancora una sistemazione definitiva

«L’attuale corsia preferenziale degli autobus diventerà pista ciclabile e tutte le attuali corse dei bus che “servono” i quartieri limitrofi, come le linee 557, 548 e 559 e anche il 451 saranno eliminate - dice Bruno Di Venuta Bruno presidente del CdQ Torre Spaccata - ci è stato promesso alla presentazione di Roma Servizi per la Mobilità e dall'assessorato ai Trasporti del Comune, in via Casilina presso il V Municipio, che per ogni quartiere interessato si studieranno nuove linee e nuovi percorsi che "faranno capo" alla tranvia. Poi con la pubblicazione del progetto sul sito del V municipio, sarà aperto un canale di colloquio con i cittadini che, dopo aver vagliato il progetto, potranno segnalare eventuali discordanze,è sttao fatto per coinvolgere i cittadini nelle nuove progettualità, noi come CdQ Torre Spaccata abbiamo auspicato che ci sia un colloquio ed un confronto sulle soluzioni da trovare, soprattutto per ridisegnare le nuove linee bus che transiteranno nel nostro quartiere».

Gli autobus quindi non transiteranno più sulla Palmiro Togliatti e le nuove lineee dovranno essere pensate tenendo in considerazione l’asse principale Subaugusta - Ponte Mammolo. In ogni caso per vedere l'avvio dei lavori, bisognerà attendere ottobre 2024, con una durata di seicento giorni, la linea dovrebbe essere operativa non prima di metà 2026. Il costo dell'opera in parte finanziato dal Pnrr sarà di 184 milioni con validazione ed approvazioni entro agosto 2023. «Ci hanno anche detto - conclude Di Venuta - che al progetto verrano annessi altre due prolungamenti, il primo da Subaugusta arriverà alla Laurentina e all’Ardeatina fino a raggiungere viale Marconi e si ricongiungerà al tram 8, da Ponte Mammolo invece dovrebbe arrivare a Fidene».