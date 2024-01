Martedì 9 Gennaio 2024, 09:14 - Ultimo aggiornamento: 09:19

Sono stati i carabinieri domenica notte a notare la corsa dei due ragazzini senza casco e in sella a uno scooter lungo piazza degli Euganei, tra piazzale Jonio e via dei Prati Fiscali. Non appena i giovani hanno capito di essere stati intercettati, hanno accelerato tentando la fuga verso via dei Prati Fiscali. Ma l'auto dei militari della stazione Città Giardino è riuscita a bloccarli: i carabinieri hanno quindi proceduto identificando i due ragazzi, due romani di 15 anni. Durante la perquisizione i militari hanno trovato anche gli arnesi da scasso. Hanno quindi proceduto con gli accertamenti sullo scooter risultato manomesso e dunque, rubato. Un caso non isolato dopo l'impennata di furti analoghi registrata nell'ultimo mese. Con il sospetto degli investigatori che i due 15enni siano legati alla baby gang di Centocelle su cui - dallo scorso gennaio- sono in corso accurate indagini sul mercato nero dei motorini.

LE INDAGINI

Il primo allarme era scattato lo scorso gennaio con il primo ragazzino fermato dalla polizia: il giovane era stato sorpreso a bordo di uno scooter appena rubato mentre sfrecciava nella zona della stazione Termini verso piazzale dei Cinquecento. Per scappare dall'auto delle Volanti che era in coda, ha azzardato un sorpasso finendo a terra a piazza della Repubblica. L'inizio di un'inchiesta che nei mesi si è allargata arrivando a piazzale delle Gardenie, a Centocelle. Una raffica di furti, come poi accertato dagli investigatori, rivenduti a 50 e a 100 euro. «Puntano ai motorini che sono facili da rivendere sul mercato come gli Sh Honda, Scarabeo Aprilia e i Kymco- hanno spiegato fin dalle prime battute dell'inchiesta gli investigatori- e allo stesso tempo una volta smontanti, i pezzi vengono piazzati in pochissimo tempo. Il gruppo di ragazzi è ben organizzato».

Per un traffico illecito di cui carabinieri e polizia stanno ancora disegnando i contorni. A gestire le razzie, e le trattative, appunto una baby gang romana su cui sono tutt'ora in corso gli accertamenti. Secondo quanto raccolto fin qui, si tratterebbe di un gruppo di almeno 20 minorenni, tutti tra i 14 e i 16 anni e residenti a Centocelle. I ragazzi individuati fino a oggi infatti sono tutti residenti nello stesso quadrante, tra viale delle Gardenie e viale Palmiro Togliatti. Nel corso dei mesi, i poliziotti ne hanno fermati e denunciati dieci al tribunale dei Minori, tutti collegati alla stessa banda. E con il blitz della scorsa notte a Montesacro, si aggiunge ora un ulteriore tassello all'indagine. Il sospetto infatti è che con i controlli sempre più stringenti sul traffico degli scooter nel quadrante di Centocelle, i ragazzi avrebbero cambiato zona allungandosi fino a Montesacro dove i carabinieri hanno fermato i due quindicenni.

LE SEGNALAZIONI

Più di un'ipotesi. «Da giorni abbiamo notato che nel quadrante del Casilino, tra Centocelle e Tor Pignattara, le segnalazioni sono calate così come i furti dei motorini. Abbiamo continuato a monitorare con il sospetto che i ragazzi si fossero spostati cambiando zona e quartieri» confermano gli agenti che dallo scorso gennaio indagano sulla banda di minori: «Da settembre abbiamo accertato che gli stessi sono responsabili anche di una serie di rapine che hanno messo a segno. Le vittime - aggiungono- sono coetanei, ragazzi avvicinati con la scusa di chiedere una sigaretta e poi picchiati e rapinati. Abbiamo attivato anche in quel caso una serie di controlli e accertamenti tanto che la situazione è tornata alla normalità. Ma siamo certi - concludono i poliziotti- che la banda è ancora operativa, ha solo cambiato zona allargandosi fino al quartire Montesacro».