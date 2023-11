Venerdì 17 Novembre 2023, 22:35

L’allarme per un’urna cineraria abbandonata vicino a un secchio dell’immondizia è scattato lungo via della Primavera, a Centocelle. Sono stati gli operatori dell’Ama a notare l’urna e a richiedere subito l’intervento della polizia Locale. Sono stati poi gli agenti del V gruppo Prenestino a risalire all’identità della persona cremata e quindi, ai familiari. I vigili in poche ore hanno quindi ricostruito la vicenda su cui sono ancora in corso le indagini perché restano dei punti da chiarire. Intanto, attraverso l’iscrizione sull’urna hanno accertato che le ceneri appartengono a un anziano deceduto nel 2005. Così i caschi bianchi sono arrivati alla figlia, C. D. P., di 56 anni.

Piccioni al cimitero di Terni, padiglioni imbrattati da escrementi

La denuncia

Attraverso il cartellino identificativo sull’urna e il numero di matricola registrato della pratica di cremazione, gli investigatori della polizia Locale sono così risaliti all’identità del defunto e quindi, della figlia.

La donna è stata rintracciata e a lungo ascoltata dai caschi bianchi incaricati di ricostruire la vicenda: «Non mi sono accorta di nulla. L’urna - ha spiegato - la custodiva la mamma dentro uno scatolone. Non sapevo che le ceneri di papà fossero lì. Mia mamma è morta poche settimane fa e stavo liberando la soffitta con i suoi abiti e gli oggetti personali. Ho gettato degli scatoloni- ha detto ancora- qualcuno deve averla notata nell’immondizia e tirata fuori chissà per quale motivo. Non sapevo che mia mamma avesse conservato le ceneri di papà nello scatolone, si è trattato di un incidente», ha ripetuto la 56enne agli agenti. Secondo la donna si sarebbe perciò trattato di un incidente. Una versione questa che non ha convinto gli uomini della Municipale che hanno intanto proceduto, secondo i termini di legge, con la denuncia per «dispersione di ceneri non autorizzata». Con il fascicolo ancora aperto per ulteriori approfondimenti.

Roma, il vandalo del cimitero del Verano devasta altre tombe: «Odio i cristiani»

L’allarme

L’allarme per il ritrovamento delle ceneri dell’anziano trovate vicino al secchio della spazzatura di via della Primavera, è scattato mercoledì mattina all’altezza di via Fontechiari. Gli operatori dell’Ama stavano eseguendo il turno di raccolta quando hanno notato il contenitore con le ceneri proprio a ridosso dei secchioni. Poi la richiesta di intervento agli agenti della Municipale di zona che subito sono intervenuti sul posto. Quindi l’avvio delle indagini: durante le ricerche, i caschi bianchi in poche ore sono risaliti all’abitazione della figlia che vive poco distante dal luogo del ritrovamento. Sorpresa, alla vista degli uomini in divisa, la 56enne ha quindi fornito la sua versione su cui sono in corso ulteriori accertamenti. «Secondo la sua ricostruzione, qualcuno avrebbe notato l’urna in uno degli scatoloni e l’avrebbe spostata dove poi gli operatori dell’Ama l’hanno trovata. Stiamo procedendo con gli accertamenti, resta tuttavia una ricostruzione difficile da confermare» hanno sottolineato gli uomini in servizio al comando Prenestino.

La diffida

Ancora i vigili del Prenestino infine provveduto a restituire le ceneri alla congiunta, diffidandola a conservarle o smaltirle nelle modalità consentite dalla legge. Non un caso isolato nella Capitale. Già nel 2019, le ceneri di un’urna funeraria sono state ritrovate abbandonate: in quel caso però, all’interno del cimitero di Prima Porta. Erano stati i carabinieri a prendere in carico le indagini. Anche in quel caso, attraverso i dati identificativi dell’urna erano risaliti all’identità di una donna deceduta e del figlio che aveva la custodia delle ceneri. Anche l’uomo era stato denunciato per dispersione di ceneri non autorizzata.