Roma, incendiata auto abbandonata da tre mesi su viale della Primavera

L’auto ormai bruciata e che vedete ritratta in questa foto era una Fiat Punto lasciata da quasi tre mesi su viale della Primavera. La macchina circa tre mesi fa ha subito un incidente. Successivamente è stata lasciata parcheggiata contromano e in sosta vietata, subito dopo la pericolosa svolta a sinistra in direzione via dei Glicini.

I danni derivanti da un urto frontale l’avevano resa inutilizzabile, la rimozione possibile solo con un carroattrezzi. Purtroppo non ce ne è stato il tempo visto che nella notte di lunedì 3 aprile 2023, ignoti l’hanno data alle fiamme. L’incendio causato ha sfortunatamente fatto danni anche ad un’altra vettura.

Ora ciò che resta dell’autovettura risulta essere un grosso problema. Nonostante ora non sia più riconoscibile, risulta essere sempre parcheggiata in sosta vietata e soprattutto subito dopo la rischiosa svolta.