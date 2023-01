Inaugurato dal sindaco Gualtieri il giardino di un asilo nido sostenibile e a misura di bambino

Inaugurato oggi il giardino dell’asilo nido La Cometa (nel V municipio in via Telese 64) alla presenza del sindaco Gualtieri, ma il municipio "si dimentica" di asfaltare il marciapiede davanti la scuola. Eppure è successo proprio in un asilo nido sulla Prenestina. Un progetto innovativo che ha portato a ristrutturare l’area esterna di un asilo nido con l'ausilio dei tecnici municipali e il Gruppo Educativo del Nido” finalizzato a creare un percorso educativo all’aperto che ha interessato la messa in sicurezza dell’intera area, a partire dalla demolizione delle vecchie recinzioni in ferro e dal consolidamento del muro perimetrale in cemento armato con la realizzazione di un murale per ridurre l’impatto visivo.

All’interno è stato realizzato una pavimentazione con un nuovo manto erboso, e sono stati piantumati 6 nuovi alberi, realizzate nuove aiuole rialzate con 60 tipi di arbusti diversi, installate strutture ombreggianti per far fronte al sole estivo e realizzate delle piccole collinette per consentire l’attività psicomotoria all’esterno e allestite zone tematiche con collocazione di sabbiere, un vero percorso sensoriale, con un piccolo scivolo, un ponticello, una capanna in legno, una cucina all’aperto, strutture pikleriane e l’allestimento di due chiostrine interne per i giochi con l’acqua, con la realizzazione di un manufatto con sei lavandini ad altezza bambino. Il tutto è stato realizzato rispettando i più alti standard di sicurezza e nel pieno rispetto dell’ambiente, sia per quanto riguarda l’utilizzo dei materiali (anche riciclati), sia per quanto attiene l’irrigazione a basso consumo di acqua, avendo come principale obiettivo quello di educare i bambini in natura per abitarla, conoscerla, capirla e rispettarla. Progetto bellissimo se non fosse stato per un piccolo “neo” il marciapiede antistante l’entrata che utilizzano i piccoli è dissestato e molto pericoloso e a rischio cadute.

«Le due cose potevano essere non correlate - dice il consigliere Daniele Rinaldi - se non fosse che ieri nella chiusura del bilancio 2022 in consiglio è emerso che nella voce “rifacimento marciapiedi” il nostro municipio non ha speso ben 700mila euro che di sicuro in bilancio al prossimo anno ma di sicuro qualcosa sarebbe servito anche quest'anno, per mettere in sicurezza qualche marciapiede come quello adiacente il nido». Soldi spesi per un progetto innovativo per poi lasciare all’esterno un marciapiedi pericoloso per i bambini questo è quello che si deduce: «L’Asilo ha due ingressi di solito quello che usiamo per prendere i nostri figli - dice Stefania una mamma di un bambino che frequenta il nido - che oggi era chiuso ma che per entrare lo percorriamo quotidianamente facendo lo slalom su toppe di asfato che si sbriciolano e radici di albero che spuntano da tutte le parti, un marciapiede pericolo per noi e per i nostri figli, poi c’è l'altro che oggi era aperto, dove è passato il sindaco e su quella parte il marciapiede è quello buono, spero che riparino il marcipiede al più presto».