Due ville, 2.100 metri quadri in totale, un parco da 10mila metri quadri, piscina, garage, serra, ascensore, terrazzi panoramici: 15 milioni di euro. A tanto è stata messa in vendita su Forbes Global Properties, la coppia di ville, sulla Camilluccia, che furono costruite dalla famiglia Gucci.

LA STORIA

Alla fine degli anni ‘40 del secolo scorso, Aldo Gucci - il maggiore dei figli di Guccio, il fondatore della storica maison di moda fondata a Firenze nel 1921 - trasferitosi a Roma da Firenze per seguire l’espansione dell’azienda di famiglia, iniziò la costruzione della villa, che completò nel 1951.

La villa, la prima delle due in vendita, si ispira ad un mix di stile inglese con accenti toscani: la moglie di Aldo, Olwen Price, infatti, nacque nel Regno Unito, motivo per cui nelle due facciate della casa sono presenti i tipici bovindi, le finestre ad arco aggettanti tipiche della tradizione inglese. La famiglia di Aldo Gucci si trasferì ad abitare nella villa insieme ai figli - Giorgio, Paolo e Roberto - e, con il passare del tempo, anche con i rispettivi coniugi. Di fatto, quindi, la villa divenne la casa di famiglia, luogo di eventi di gala, di riunioni di famiglia, di feste. Negli anni Novanta la villa è stata sottoposta a restauro. Negli anni ‘60, poi, Aldo Gucci costruì una seconda dimora, che affaccia su via Pecori Giraldi, per uno dei suoi figli. Anch’essa ora è in vendita.

LE CARATTERISTICHE

La proprietà è circondata in totale da circa 10.000 mq di parco, dietro un cancello privato si apre l’ingresso principale circondato da alberi in fondo al quale sorge la prima villa padronale. Al di sotto dell’ampio giardino con ingresso indipendente si trova poi la seconda villa da ristrutturare. Fra le pertinenze, c’è il garage coperto e uno spazio esterno coperto per il parcheggio delle auto; la piscina, all’interno del parco, servita da un annesso adibito a spogliatoi con bagni, un altro ampio garage e un ricovero attrezzi.

1.200 METRI QUADRI

La villa principale, da 1.200 metri quadri, è disposta su quattro livelli: al piano terra, l’ingresso è realizzato intorno ad una scala in legno a forma di conchiglia. Ci sono poi tre soggiorni compreso uno secondario dove è collocato un pianoforte a coda, la sala da pranzo, lo studio e un ampio bagno riservato agli ospiti.

Il secondo livello ha una camera padronale con affaccio sul giardino e sulla piscina, due bagni, cabina armadio, e altre quattro camere da letto tutte con bagno interno.

Il terzo livello ha uno spazio molto ampio e panoramico con camino e vista sul centro di Roma, una camera da letto con bagno interno, un terrazzo e una scala che conduce ad un terrazzo panoramico dal quale si riesce a vedere fino all’Altare della Patria. Al livello del giardino si trova un’ampia cucina, una sala giochi/biliardo, una zona lavanderia e una zona per il personale composta da due stanze, un bagno, una stanza più piccola e un garage.

La seconda villa di circa 900 mq, da ristrutturare, è disposta su tre livelli ed ha accesso indipendente circondata da una parte del parco, di circa 3000 mq, e comprende una serra per piante e due annessi.