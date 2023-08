Roma, incidente sulla Cassia: scontro tra tre auto, gravi un uomo e una donna

Scontro fra tre auto ieri sera sulla Cassia a Roma. Intorno alle 21:30 la polizia è intervenuta in via di Baccanello, di fronte alle scuderie di San Giorgio, per un incidente che ha coinvolto una Volkswagen t-roc, una Volkswagen golf e un'Audi.

Cornicione cade su bimbo a piazza Colonna, il papà di Kosmo: «Mio figlio poteva morire. Ho pensato a un attentato, che qualcuno avesse sparato»

I feriti

A bordo della prima un uomo di 56 anni che è stato trasportato al San'Andrea in codice rosso. Nella seconda auto, invece, una rumena di 48 anni trasportata anche lei in codice rosso al Gemelli. Nell'Audi, infine, un sudamericano - alla guida e trasportato al San Pietro Fatebenefratelli in codice giallo -, un 19enne e una 27enne, quest'ultima trasportata in codice giallo al Gemelli. Secondo una prima ricostruzione l'Audi avrebbe invaso la corsia opposta tentando un sorpasso. Ad ogni modo sono in corso indagini per chiarire le dinamiche dell'incidente.