Giovedì 8 Dicembre 2022, 10:56

Ormai il timing è definito: entro la fine di dicembre sarà consegnato il progetto definitivo e nel 2023 saranno avviati i cantieri. Parliamo della nuova area mercatale che sorgerà alla fine di via Monterosi, a collina Fleming, in uno spazio di proprietà del Municipio dove oggi c’è un parcheggio in disuso.

Le precedenti lacune

A dettare la tabella di marcia è l’assessore alle politiche del Commercio del Municipio XV, Tommaso Martelli. “La precedente amministrazione aveva individuato un’area ma il progetto, che è già finanziato, era pieno di lacune a cui stiamo mettendo mano. Ormai l’iter è avviato” assicura Martelli. “Recentemente – prosegue - abbiamo inviato il progetto ad Rfi, che lì vicino ha anche l’intenzione di chiudere l’anello ferroviario, ed attendiamo da loro una risposta per completare la fase progettuale”. Secondo quanto riferito dall’Assessore, il nuovo mercato ospiterà 20 banchi ma anche un’area ludica per i più piccoli, che potranno giocare mentre i genitori faranno la spesa. È qui che, a progetto completato, saranno trasferiti i 15 banchi di piazza Diodati, lo storico mercato del Fleming che sorge proprio alle spalle della nuova Stazione di Vigna Clara. “A settembre abbiamo incontrato gli operatori del mercato, – aggiunge Martelli – gli abbiamo illustrato il progetto, c’è stata concertazione. Purtroppo l’area in cui si trova l’attuale mercato di piazza Diodati è di proprietà di Rfi e lì probabilmente sarà realizzato un parcheggio di scambio funzionale alla stazione”.

La riqualificazione

“Come amministrazione – spiega Martelli – stiamo puntando molto sulla riqualificazione dei mercati. Dopo l’approvazione in Giunta capitolina dell’ordine del giorno relativo a piazza Monteleone da Spoleto, - conclude l’assessore – andiamo avanti con il mercato di via Monterosi e lo spostamento di quello a piazza Diodati ma stiamo anche lavorando al ripopolamento e alla riqualificazione di Ponte Milvio. Per questo abbiamo appena partecipato ad un bando regionale che speriamo di vincere in modo da poter presto partire anche in quel mercato”.