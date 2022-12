Mercato di piazza Monteleone da Spoleto, il Comune accelera i tempi per la riqualificazione

Dare nuova vita a una piazza per troppi anni in preda a degrado e sporcizia. Per Monteleone da Spoleto potrebbe essere arrivato finalmente il momento della svolta: l’Assemblea Capitolina ha approvato infatti un ordine del giorno, presentato dai consiglieri di Italia Viva Valerio Casini e Francesca Leoncini, per accelerare l’iter di riqualificazione.

“Questo importante spazio pubblico di quartiere soffre da sempre la mancanza di adeguati luoghi di aggregazione per le famiglie, i ragazzi, le persone anziane. Siamo davvero soddisfatti per aver contribuito a dare una prima significativa risposta ai cittadini del XV Municipio su un tema particolarmente sentito dal territorio”, le parole dei due consiglieri capitolini.

Allo stato attuale la piazza, tra via Bevagna e via Città della Pieve, ospita alcuni chioschetti fatiscenti che nel progetto dovrebbero lasciare spazio a un’area verde attrezzata con giochi per bambini e a qualche banco rimesso a nuovo, oltre all’edicola e al fioraio che verranno mantenuti.

“Quello del recupero di Piazza Monteleone da Spoleto è un progetto atteso da anni, oggi decisamente più concreto grazie al lavoro in Aula Giulio Cesare dei consiglieri Casini e Leoncini e al nostro impegno in Giunta e in Consiglio Municipale, dove lo scorso luglio è stata approvata una risoluzione che va esattamente nella stessa direzione”, commenta Tommaso Martelli, Assessore alle Politiche del Commercio, delle Attività Produttive e dello Sport del Municipio XV.

“Ringrazio i consiglieri che hanno portato all’attenzione dell’Aula Giulio Cesare un tema centrale per la nostra amministrazione; un segnale positivo oltre che un’assunzione di responsabilità da parte dell’Assemblea Capitolina che spero si concretizzi nel primo esercizio di bilancio utile con lo stanziamento dei fondi necessari per la progettazione e la riqualificazione della piazza”, conclude il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.