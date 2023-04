Roma, sulla Cassia bis in arrivo nuovi autovelox: ecco dove saranno posizionati

A dare l’annuncio di inizio lavori è stato una nota dell’Anas per il “rafforzamento degli autovelox” su tutto il tragitto della strada statale Cassia Veientana (compartimento di Roma). La nota avvisa che i lavori verrano portati a termine nel territorio in provinciale di Roma e gli autovelox che verranno installati al momento sono solo all’altezza del Comune di Campagnano, nella direzione per raggiungere la città di Viterbo al km 33,400 e che la statale sarà chiusa al traffico, in modalità alternata (marcia o sorpasso) per circa un chilometro dal km 32,600 al km 33,500.

«Non stiamo istallando un nuovo autovelox - tiene a precisare e a rassicurare il sindaco di Campagnano Alessio Nisi - L'intervento riguarderà il ripristino dei sensori di rilevamento della velocità dell'autovelox già presente, che durante i lavori di asfaltatura recentemente eseguiti dall'Anas sono stati danneggiati. Per questo è stata messa in sicurezza l’area». Un atto “dovuto” quello di correre ai ripari imponendo il rafforzamento delle misure di sicurezza con i "deterrenti della velocità" visto il susseguirsi di incidenti gravi che ha paralizzato per ore la statale i mesi passati, uno su tutti l’incidente accorso a Marcello Cirillo (il cantante e conduttore di programmi Rai, ndr) con un camion che l‘ha investito ribaltando la sua smart e trascinandolo per 200 metri, episodio di fine marzo. L’autovelox fa parte di quel primo tratto della Cassia bis in cui sono stati installati anche qualche anno fa quelli nel territorio di Formello posizionati al 23+485 km e quello del 25+200 km in direzione Viterbo.