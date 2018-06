Al via il processo Raggi. Il Comune: «No parte civile»

di Michela Allegri e Simone Canettieri

Il giorno della prima udienza è anche l'ultima occasione disponibile per il Campidoglio per costituirsi parte civile nei confronti della sindaca Virginia Raggi, sul banco degli imputati per falso ideologico per la nomina a capo del dipartimento Turismo del Comune di Roma di Renato Marra, fratello del suo ex braccio destro, Raffaele. La sindaca questa mattina non sarà presente in tribunale e non è intenzionata a far schierare il Comune, un intervento in questo senso ci sarà solo in caso di condanna. Scenario che...