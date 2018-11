Sgomberi, Raggi: «Casapound? Siamo pronti, conto su un sostegno del governo»

#Raggi su #Sgomberi: "Ce ne saranno altri 26 nell'ordine in cui si troveranno le sistemazioni per le persone. Casa Pound? Quando il Ministero deciderà noi già siamo pronti. Conto su un sostegno del Governo" @virginiaraggi #dimartedì — diMartedì (@diMartedi) 13 novembre 2018

Il sindaco di Roma Virginia Raggi si dice pronta allo sgombero di Casapound, l'organizzazione di estrema destra che occupa un palazzo nel centro di Roma, in via Napoleone III, all'Esquilino. Intervistata a Dimartedì su La7 Raggi ha detto che di sgomberi «ce ne saranno altri 26 nell'ordine in cui si troveranno le sistemazioni per le persone». Poi a una domanda su Casapound ha aggiunto: «Quando il ministero deciderà noi già siamo pronti. Conto su un sostegno del Governo».Parlando invece dello sgombero dei migranti del presidio di accoglienza di Baobab Experience vicino alla stazione Tiburtina, Raggi ha detto: «E' stato sgomberato già tante volte. Non si possono risolvere le cose spianando con la ruspa, che ha un grandissimo effetto scenico, la conseguenza è spostare le persone da una parte all'altra. Salvini si deve mettere in fila».«Forse alla Lega diamo un po' fastidio ma l'alleanza sta reggendo», ha poi aggiunto il sindaco.