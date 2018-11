Sgomberi, tocca all'ex Penicillina: vertice in Prefettura

Ultimo aggiornamento: 12:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si entra nel vivo del crono programma sugli sgomberi. Ci si torna in realtà dopo la lunga parentesi alla Romanina, e le ruspe azionate per abbattere le ville dei Casamonica. Oggi pomeriggio a Palazzo Valentini si terrà il comitato per l'ordine e la sicurezza. All'ordine del giorno c'è il caso dell'ex fabbrica di penicillina che va sgomberata, anche con una certa urgenza considerati i problemi di staticità ed igienico sanitari. Si parlerà di modi e tempi con cui concludere un'operazione che si annuncia già complessa viste le proporzioni dello stabile e la difficoltà a censire chi ci abita. Alla prefettura preme continuare a scorrere la lista dei palazzi da sgomberare con velocità ed efficienza per due motivi: sicurezza ma anche ragioni di portafoglio. Ci sono sentenze che obbligano gli enti allo sgombero e all'occorrenza a pagare per le mancate operazioni.Agli enti locali, Comune e Regione, spetta la presa in carico delle persone. L'alternativa alloggiativa è il perno su cui si fonda la politica del Campidoglio. Anche oggi Raggi ribadirà un assunto fondamentale: "Non dobbiamo spostare un problema da un posto all'altro e soprattutto dobbiamo evitare e prevenire nuove occupazioni". Virginia Raggi torna in prefettura oggi con in tasca due risultati importanti: gli abbattimenti alla Romanina, "segnale concreto del ripristino della legalità", e la gestione del post sgombero del Baobab in cui il Comune ha offerto il giorno stesso un'alternativa a chi aveva diritto: ben 143 persone.Il modello di presa in carico sarà annunciato e replicato oggi per l'ex Penicillina dove tuttavia non c'è ancora un numero definitivo di potenziali utenti.