Regione Lazio, al via il primo consiglio: eletto Leodori

di Simone Canettieri

Al via il primo consiglio regionale del Lazio: per il confermato governatore Nicola Zingaretti c'è subito un test. Deve trovare i voti per eleggere il presidente dell'Aula, il designato Daniele Leodori: che è stato eletto con 29 preferenze (raccolte tra M5S e centrodestra).



Al centro del consiglio è stata posizionata l'urna che raccoglierà i voti. Manca ancora l'accordo: centrodestra e M5S stanno votando scheda bianca. Ma dalla terza votazione lo scenario potrebbe cambiare.







Fumata nera alla prima votazione: Daniele Leodori del PD ha raggiunto 25 voti, 1 Sergio Pirozzi, 1 Enrico Cavallari (Lega). Il resto sono tutte schede bianche. A vuoto anche alla seconda: 26 Leodori, 1 Cavallari, 24 bianche. Al terzo scrutinio, Leodori ha totalizzato 29 voti. Ora si passa alla votazione dei vicepresidenti che da accordi spettano uno ai grillini e uno a Forza Italia.





Mercoledì 4 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:39



