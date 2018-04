Regione Lazio, salta elezione segretario M5S, lite tra pentastellati

«La capogruppo (Roberta Lombardi, ndr) non ha avuto per il segretariato lo stesso impegno che ha messo per la vicepresidenza. Si è dimostrata ancora una volta divisiva. Non escludo di presentare un ricorso dopo avere fatto delle verifiche giurisprudenziali: c'è una sola donna in ufficio di presidenza. È vero che ce n'era una sola anche nella passata legislatura, ma è altrettanto vero che oggi le donne elette sono molte di più».



Lo ha detto la consigliera regionale M5s Valentina Corrado a margine della seduta del Consiglio. Corrado ha sfiorato l'elezione a consigliere segretario: ha preso 10 voti come l'eletto Daniele Giannini, che però è stato eletto ai sensi dello Statuto perché più anziano d'età.



«Bastava un voto, non cinque» ha aggiunto Corrado, visibilmente irritata, prima di allontanarsi dai cronisti. Lombardi, raggiunta nei corridoi della Pisana, ha replicato: «Sono dichiarazioni a cui non rispondo. Se la consigliera Corrado ha detto questo si assumerà la responsabilità delle sue azioni».

MercoledƬ 4 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:41



