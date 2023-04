Roma, lo Zodiaco con vista degrado. «Immondizia e bottiglie ovunque, non è più un luogo magico»

«Vista mozzafiato, peccato per le condizioni disastrose del luogo». Lo Zodiaco, uno dei posti più suggestivi della città, si divide in due: alzando lo sguardo si ammira la maestosa Roma in tutta la sua imponenza e bellezza, abbassandolo solo tanta sporcizia e un’incuranza disarmante. A quanto pare non bastavano le sterpaglie, la vegetazione incolta o addirittura i cinghiali nell'area tra Balduina e Camilluccia: non passano inosservati, infatti, i cumoli di immondizia abbandonati sul ciglio della salita che porta al punto panoramico. Per quale motivo una persona che vorrebbe godersi un bel panorama è anche costretta a vedere bottiglie di birra frantumate a terra oppure terminate e lasciate in un equilibrio precario sopra le ringhiere – inclinate e sbilenche – o sopra i muretti? Muretti, tra l’altro, che hanno sicuramente visto tempi migliori: alcuni rotti, altri deteriorati oppure rovinati con scritte insulse.

Non in pochi si stanno lamentando: «Un vero degrado. Come si può lasciare un posto così spettacolare in un tale stato? Una volta era un luogo magico» racconta con rammarico un signore. «Ero solito portare mia figlia qui quando era piccola. Ora non vive più a Roma, ma mi domando cosa penserebbe se vedesse con i suoi occhi cosa è diventato Lo Zodiaco», esclama un uomo anziano accanto alla moglie.

«Non c’è più senso civile… solo moltissimo menefreghismo» dichiara infine una signora. Insomma, la cura di questo luogo incantevole, purtroppo, non è una priorità. È tempo di intervenire al fine di rendere giustizia ad un posto tanto bello quanto degno di nota.