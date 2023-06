Roma, voragine alla Balduina: un uomo non vede la transenna e finisce inghiottito con l'auto

Un incidente stradale atipico è avvenuto ieri giovedì 15 giugno all’altezza del civico 19 di via della Balduina a Roma. Il conducente di una Toyota Yaris evidentemente molto distratto, non ha visto o non ha calcolato bene gli spazi occupati dalla recinzione arancione che delimitava i lavori in corso, ed è finito nella voragine con la parte anteriore della macchina.

Sul posto sono intervenuti la polizia locale e vigili del fuoco a cui è stato espresso dallo stesso uomo la mal segnalazione della strada che in realtà avrebbe dovuto avere un cartello con scritto “strada chiusa”.

Recuperata la vettura, la ditta che si occupa dei lavori ha provveduto a ripristinare il transennamento.

È intervenuto il presidente della commissione lavori pubblici del municipio XIV Lorenzo De Santis che su Facebook scrive: «Nelle ultime settimane si sono verificati degli episodi di cedimento in via della Balduina. Inizialmente l’ente municipale è intervenuto, e svolte alcune verifiche in relazione alle sue competenze aveva provveduto alla chiusura della voragine. Circa una settimana fa, si è nuovamente verificato il cedimento. A questo punto è stata fatta intervenire Acea, la quale a seguito di videoispezione ha escluso danni idrici. Oggi interverrà il CSIMU Ufficio voragini per ulteriori approfondimenti, di cui vi lascerò aggiornamenti».