Santa Maria della Pietà, vita in manicomio prima e dopo la rivoluzione voluta da Franco Basaglia

Grazie a “Ti con Zero” sarà un weekend caratterizzato da grandi eventi. Domenica 20 ecco che l’itinerario si soffermerà sul “reading”. Alle ore 17, al Complesso Santa Maria della Pietà (Sala Basaglia, Padiglione 26) avverrà l’emozionante lettura del testo di drammaturgia contemporanea di Renato Sarti dedicato alla vita in manicomio prima e dopo la rivoluzione voluta da Franco Basaglia. Il testo, scritto sulla base delle testimonianze di alcune infermiere (tra cui Mariuccia Giacomini), sottolinea e mette in luce le atrocità compiute all’interno di quei luoghi di tortura – camicie di forza, ricorso massiccio a docce fredde, psicofarmaci, pestaggi, elettroshock, lobotomie – ma evidenzia anche come la legge Basaglia rappresenti uno dei punti più alti della storia della nostra democrazia. Essa è stata una delle grandi conquiste di carattere sociale, umano e civile del nostro Paese.