«Io, violentata dal medico di famiglia durante la visita». Giovane romana di 24 anni sporge denuncia

Accusava stress e malesseri per questo si era rivolta al medico di base che da anni seguiva la sua famiglia. E così la ragazza è finita in un incubo: il medico durante la visita l’ha palpeggiata e baciata più volte. Sul caso di abusi sessuali la Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine. La vittima, una 24enne romana, è stata già ascoltata in modalità protetta con il supporto degli psicologi. Da quanto ricostruito fin qui, le violenze si sarebbero consumate in due diversi episodi nello studio del professionista in zona Casalotti. Da quanto riferito dalla ragazza, il medico da tempo seguiva la sua famiglia e aveva chiesto assistenza medica a causa di un periodo di forte stress. Ancora da quanto riferito dalla vittima, ha incontrato il dottore cinque volte in due mesi e negli ultimi due appuntamenti l’uomo ha abusato di lei.

