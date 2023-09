Prevenzione oncologica: a Primavalle arrivano gli screening gratuiti. Ecco il programma delle visite e degli esami

Aderire agli screening oncologici può rilevarsi, come è accaduto in diversi casi, un vero e proprio salvavita. L'obiettivo è quello di diagnosticare precocemente alcuni tumori in fase iniziale - quando non danno alcun sintomo - e, al tempo stesso, garantire un percorso gratutito di assistenza che accompagnerà la persona: dai test iniziali, fino alle visite ed esami specifici e, qualora fosse necessario, fino ai successivi trattamenti di cura e follow-up.

Sabato 16 settembre, a partire dalle 9 e fino alle 18, a Primavalle, in via Pasquale II 24/32, presso il mercato, uomini e donne potranno accedere, senza prenotazione, ai test di prevenzione.

Nel dettaglio:

Donne dai 25 ai 64 anni, screening della cervice uterina tramite HPV e PAP test

Donne dai 50 ai 74 anni, screening contro il tumore al seno tramite prenotazione della mammografia

Donne e uomini dai 50 ai 74 anni, screening del colon-retto ( mediante apposito kit)

Il servizio di Screening Oncologico è inoltre sempre raggiungibile tramite piattaforma regionale online Prenota Smart.

Per informazioni sugli screening offerti dalla ASL Roma 1, chiamare il Numero Verde 800.536.693, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 17.00, oppure scrivere all'indirizzo email uocpomas@aslroma1.it.