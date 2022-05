Ha preso il via a Rieti l’evento di prevenzione oncologica “Asl in Piazza”

RIETI - Al via la prima giornata dell’evento “Asl in Piazza” organizzato dalla Asl di Rieti e dedicato alla prevenzione oncologica con un'ottima risposta da parte dei cittadini. L’iniziativa, in corso di svolgimento in piazza Vittorio Emanuele II a Rieti, ha registrato in poco meno di due ore dall’avvio, già 100 accessi tra consulti, ecografie mammarie, pap test, test HPV e prenotazioni dello screening della mammella e del colon retto con distribuzione del kit dedicato.

I professionisti della Asl di Rieti, grazie ad un poliambulatorio mobile provvisto di spazi dedicati all’attesa e di sale visita, saranno a disposizione di tutti i cittadini fino alle ore 18:00. Le prestazioni specialistiche sono totalmente gratuite e non è richiesta alcuna prenotazione.

Possono aderire agli screening le donne nella fascia di età 50 - 74 anni per la prevenzione del tumore della mammella, le donne nella fascia di età 25 - 64 anni per la prevenzione del tumore del collo dell’utero e le donne e gli uomini nella fascia di età 50-74 anni per la prevenzione del tumore del colon retto.

Domani l’evento “Asl in Piazza” farà tappa a Cittaducale, in piazza del Popolo dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

Le due giornate di prevenzione della Asl di Rieti sono sostenute dei volontari dell'Alcli Giorgio e Silvia e della Lilt di Rieti.