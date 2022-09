Un weekend interamente dedicato alla prevenzione oncologica: esami e visite gratuiti con accesso libero

RIETI - Il 17 e 18 settembre la Asl di Rieti organizza a Poggio Bustone e Poggio Moiano un week end interamente dedicato alla prevenzione oncologica.

Grazie ad un poliambulatorio mobile provvisto di sale visita e di attesa, gli specialisti della Asl di Rieti, insieme ai sanitari del coordinamento screening aziendale, garantiranno consulti, esami diagnostici e visite specialistiche gratuiti con accesso libero senza prenotazione.

Domani, sabato 17 settembre dalle 9 alle 16 a Poggio Bustone (Piazza Missioni Francescane, piazzale antistante il Santuario San Giacomo), verranno eseguite le ecografie della mammella, i pap test e l’HPV test per lo screening citologico; verranno inoltre distribuiti i kit per lo screening del colon retto ed effettuate le prenotazioni per lo screening mammografico.

Domenica 18 settembre, dalle 9 alle 16 il poliambulatorio mobile si sposterà a Poggio Moiano (Piazza Vittorio Emanuele), dove i sanitari della Asl di Rieti eseguiranno le ecografie della mammella, i pap test e l’HPV test per lo screening citologico; verranno inoltre distribuiti i kit per lo screening del colon retto ed effettuate le prenotazioni per lo screening mammografico.

L’iniziativa si avvarrà della preziosa collaborazione delle Associazioni Alcli Giorgio e Silvia e Lilt.