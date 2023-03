Sabato 11 Marzo 2023, 23:50 - Ultimo aggiornamento: 23:52

“9.09 di mattina, Linea Centocelle-Laziali, anche detta “il trenino” o “il tramvetto” a seconda dell’interlocutore. Fermata di Porta Maggiore, un po’ di gente scende. Dopo qualche secondo, dalla cabina del conducente si sente urlare: “Mannaggia alla m*****a di sti n***i demmerda”. Il tweet di ieri della scrittrice e giornalista Giulia Blasi non è passato inosservato a tal punto che anche InfoAtac sempre via Twitter le ha scritto per avere informazioni: «Ci dispiace molto leggere, puoi fornirci, anche in dm altri particolari come la direzione del treno?».

Roma, annuncio choc nella Metro A: «Attenti agli zingari». Bufera su Atac: la frase all’altoparlante tra le fermate di Repubblica e Barberini

Giulia Blasi sempre su Twitter aggiunge altri particolari: «(Riempite voi gli asterischi: io l’ho sentita senza censura, e così la signora vicino a me, e tutte e due abbiamo reagito, anche se a un volume non sufficiente a essere udite.)» e ancora: «Da dove sono io, non mi è possibile vedere cosa abbia causato l’esplosione di razzismo estemporaneo (quindi: se ci fosse gente sui binari) ma so che sono appena scese una donna con in braccio una bambina di due o tre anni». Infine: «Dentro il vagone, che è separato dalla cabina del conducente, abbiamo sentito chiaramente tutti. Immagino si sia sentito anche fuori. Immagino l’abbia sentito - se non ne era proprio l’oggetto - la donna con la bambina. il razzismo non lo accetto».

A quanto pare Atac si è subito attivata per rintracciare l’autista ma al momento non è stato individuato. L’episodio è avvenuto il giorno dopo un altro caso di offese razziste: «Attenti agli zingari, attenti agli zingari», diffuso dagli altoparlanti di un convoglio della Metro A, stracolmo di pendolari e turisti, poco prima della fermata Barberini. Incredula l’ha ascoltato e diffuso anche la giornalista e scrittrice Francesca Mannocchi, che a sua volta ha postato su twitter: «Metro A, Roma, ora: dagli altoparlanti dei vagoni, la voce dice “Attenti agli zingari, attenti agli zingari”. Chiedo al sindaco @gualtierieurope se è ammissibile». Il tweet dal tenore discriminatorio e offensivo è diventato virale e ha fatto il giro del web nonostante non fosse stato rilanciato taggando il canale social di istituto InfoAtac dell’azienda capitolina ai trasporti. Atac ha risposto arrivando a individuare il responsabile dell’annuncio che non poteva, di certo, passare inosservato.