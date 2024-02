Chiude il cinema Starplex ad Ottavia: una triste perdita per il quartiere di Roma Nord

Il 26 febbraio 2024 si chiude un’era: ad Ottavia cade un’istituzione. Il quartiere è costretto a dire addio al cinema Starplex.

“Un luogo di svago gremito di gente prima dell’avvento del Covid-19” racconta un uomo residente in Via della Lucchina, via che ha ospitato per tanti anni il cinema multisala, “ricordo file lunghissime durante i weekend… probabilmente ci siamo disabituati, è un vero peccato”.

Gli abitanti visibilmente toccati dalla chiusura, si interrogano su come riuscire a salvare il simbolo storico di Ottavia; tra questi, alcuni puntano il dito con risentimento nei confronti di coloro che da tempo hanno smesso di frequentare il cinema, causandone il fallimento.

“Vado spesso allo Starplex e a malincuore devo ammettere che le persone presenti in sala si possono contare sulle dita di una mano: giusto le scolaresche sollevano la situazione”.

Le scuole del quartiere, difatti, non mancano mai dall’organizzare uscite didattiche per i propri alunni proprio in questo cinema, geograficamente comodo e vicino ed economicamente accessibile a tutti.

Lo Starplex, infatti, ha sempre mantenuto prezzi singolari e abbordabili ma non senza riscontrare difficoltà. Purtroppo la percentuale delle case di produzione è aumentata, le bollette della corrente ammontano a 40.000 euro al mese e le spese sembrano non finire più. Insomma, i molteplici problemi e i costi di gestione conducono verso una sola e triste soluzione: chiudere i battenti, che andrebbero, inoltre, modernizzati.

“Una spiacevole perdita per tutto il quadrante nord ovest”: il cinema lascerà un vuoto difficile da colmare e gli abitanti di Ottavia si dichiarano amareggiati.