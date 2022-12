Roma, uomo muore e l'ambulanza non riesce a salire in casa: «Nel palazzo i citofono sono rotti da anni»

Ancora problemi con i citofoni in una palazzina Ater in largo Monte San Giusto 10 a Colle Salario. Proprio nel momento del bisogno sono venuti a mancare: «Mio suocero ieri notte ci ha lasciati - dice Anna Maria ancora sotto choc - e purtroppo con tutto quello che avevo per la testa sono dovuta scendere ad aprire prima al prete, poi all’ambulanza e al medico e poi al servizio funebre, speriamo che il problema dei citofoni si risolva e il municipio ci supporti con la manutenzione perchè il problema si protrae da troppo». In casi urgenti e gravissimi, la tempestività è tutto, conclude l'inquilina con una voce rauca ancora rotta dalle lacrime. I citofoni però continuano a non funzionare in Largo Monte San Giusto: «Il portone non si apre né da sopra né da sotto continua a ripetere Anna Maria - l’unico modo è scendere e aprire con le chiavi».

In compenso sono spuntati altri "abusivi" in zona, ormai Colle salario, Fidene e la Serpentara sono stati presi d'assalto dagli ungulati. Una famigliola di cinghiali l'altra mattina si è avvicinata fino al capolinea della linea 93 dell’Atac non lontano dalle palazzine con stupore dei residenti in attesa del bus. «Sono scesa a fare due passi per riprendermi - conclude Anna Maria - e li visti che brucavano probabilmente cercavano cibo». Tre cinghiali tranquillamente “scorrazzavano” vicino un bagno chimico rosso usato dagli autisti dell’azienda municipalizzata durante le pause del loro servizio. I residenti sperano un intervento che riporti alla normalità le loro vite dentro e fuori gli appartamenti.