Sabato 8 Luglio 2023, 00:13

Sta lottando fra la vita e la morte in un letto d’ospedale, operato d’urgenza con la giugulare recisa. È stato salvato a notte fonda dai medici del pronto soccorso del Gemelli, quando ormai sembrava spacciato. Ma la sua situazione rimane gravissima. Ad essere ferito è stato un egiziano di 25 anni, a causa di una feroce un’aggressione subita a Boccea da parte di un connazionale che è stato catturato dalla polizia in tempo di record. Il corpo a corpo finito nel sangue è avvenuto verso le 22.30 di giovedì in un tratto di via Domenico Tardini, poco distante dalla Pineta Sacchetti. La strada è frequentata da cittadini egiziani che vi si riversano dopo la giornata di lavoro. Una piccola comunità che ascolta musica e beve birra. Sembrava che fosse una situazione tranquilla, una serata d’estate come tante altre e invece, nel giro di pochissimo, la situazione è precipitata.

Accoltellato in pieno centro a Frosinone, una donna contesa dietro il tentato omicidio: fermato un 20enne

LA RICOSTRUZIONE

È accaduto che un egiziano di 30 anni ha spintonato il connazionale di 25. I due dalle parole sono passati ai fatti, venendo alle mani ma sembrava che la colluttazione fosse di poco conto e potesse finire lì. Non è stato purtroppo dello stesso avviso il 30enne, che ha estratto un coltello e si è avventato sul rivale colpendolo ripetutamente. Dopo qualche fendente al corpo, l’uomo ne ha piazzato uno gravissimo al collo affondando il colpo fino alla giugulare. Una ferita gravissima, che poteva uccidere la vittima nel giro di qualche minuto. Lui è rimasto steso a terra e intanto si è formato un capannello di testimoni che si sono subito resi conto della gravità della situazione, con il sangue che sgorgava dal collo. A salvare la vittima è stato l’intervento tempestivo dei soccorsi. Il personale di un’ambulanza ha visto subito la lesione alla giugulare. Ha tamponato il taglio e intanto è partito a sirene spiegate verso il policlinico Agostino Gemelli. Il ferito è entrato al pronto soccorso in codice rosso, date le condizioni disperate, e dopo pochi minuti è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. I medici sono riusciti a evitare la morte per dissanguamento e hanno cercato di suturare la ferita sulla giugulare. Un’operazione non facile: la vittima rimane sempre molto grave. Bisognerà vedere nei prossimi giorni come reagirà il paziente. L’egiziano di 25 anni, il ferito, risulta essere incensurato e con il permesso di soggiorno in regola. Situazione diversa per l’accoltellatore, che ha qualche precedente penale e non è in regola con il permesso di soggiorno.

I SOCCORSI

La polizia ha fatto un “blitz” perfetto. L’equipaggio di una volante è arrivato dopo pochi minuti nel luogo dell’aggressione. Gli agenti si sono fatti descrivere i dati somatici del violento da qualche testimone che hanno anche descritto come era vestito. Ecco che nella vicina piazza dei Giureconsulti il responsabile è stato bloccato dagli investigatori. A tradirlo anche alcune macchie di sangue sui vestiti, prova provata che era lui ad aver usato il coltello. Lama trovata per terra in via Domenico Tardini. Per ora, rimane da chiarire il movente del tentato omicidio. La vittima non è in grado di parlare, mentre l’arrestato ha detto cose confuse. Nei prossimi giorni se l’egiziano in ospedale si riprenderà sarà lui a spiegare cosa sia accaduto di tanto grave da sfociare in un fatto di sangue così feroce.