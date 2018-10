IL COACH DELLA ZEUS NPC ROSSI

RIETI - Arriva nella quarta giornata di campionato la seconda vittoria in casa per la Zeus Energy Group Rieti che contro Cassino vince 82-81.Per coach Rossi arriva una seconda vittoria molto importante e nel descriverla ha sottolineato la grande prova mentale del team: “Quella di questa sera è stata partita di nervi, perché di tecnico tattico negli ultimi 16 minuti c’è stato poco, solo un susseguirsi di azioni basate sull’energia, la fisicità e la tenuta nervosa. La parte che mi lascia perplesso è il secondo quarto dove non mi è piaciuto l’atteggiamento e l’approccio, abbiamo creduto potesse bastare fare bene solo nei primi minuti e Cassino ci ha dimostrato che si giocano le partite fino all’ultimo tiro. Sono invece soddisfatto della reazione nel terzo quarto dove ho visto una squadra determinata e cattiva, come dobbiamo fare sempre. Era importante vincere anche se indubbiamente c’è stato un passo indietro dal punto di vista della prestazione rispetto a Trapani, ma la defezione di Frazier sicuramente ha influito”.Anche coach Vattese, nonostante la sconfitta, è stato soddisfatto per la crescita della squadra: “Sicuramente non è bello dire, dopo una sconfitta, che abbiamo giocato un buon basket ma è così. Oggi abbiamo fatto passi in avanti, rispettato il piano partita e concentrati sulla fase difensiva. Sono contento della risposta dei ragazzi che arrivavano da due partite dove avevamo avuto errori che questa volta abbiamo corretto. Abbiamo giocato punto a punto e non ho nulla da recriminare al gruppo. Le vittorie arriveranno con pazienza e voglia di migliorare domenica dopo domenica.”