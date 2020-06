RIETI - Compie oggi un anno, e spegne la sua prima candelina, il cartello stradale collocato sul rettilineo di via Comunali, in direzione Ponte Carpegna, nella Piana reatina, apposto a protezione di una pericolosa buca apertasi nell’asfalto sul ciglio destro della strada.



In dodici mesi, nonostante le ripetute segnalazioni al Comune, nessuno è intervenuto per ripristinare il manto stradale ed eliminare un pericolo reale per la viabilità, soprattutto di notte perché il cartello, ormai sbilenco, non è neppure segnalato con una luce lampeggiante.



«Prima che il segnale e la buca diventino maggiorenni, mi sono offerto di comprare, a mio spese, un sacchetto di catrame per la riparazione – ironizza un residente - ma sembra che neppure questa proposta abbia fatto breccia negli uffici comunali».



Nell’attesa, buon compleanno al cartello. © RIPRODUZIONE RISERVATA